Rekorde und die Hoffnung auf weiße Weihnachten

Dezember-Rekord in Fürstenfeld

„Geschneit hat es heute eigentlich flächendeckend in der ganzen Steiermark“, weiß Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz. Im Norden etwas weniger als im Süden und im Osten. „Eigentlich typisch für ein Adriatief, aber lokal in doch recht beträchtlichen Mengen.“ Bis zu 30 Zentimeter sind lokal gefallen, in manchen Regionen sind dabei sogar Rekorde gefallen: „In Fürstenfeld etwa hat es im Dezember noch nie so viel an einem Tag geschneit“, weiß Wölfelmaier. Genau 22 Zentimeter waren es dort um 13.30 Uhr.