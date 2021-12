Frau Holle ist kein Sturm-Fan! Bundesheer rückt an

Der Wintereinbruch in der Steiermark bringt auch König Fußball in die Bredouille - derzeit rückt in der Liebenauer Merkur Arena in Graz sogar das Bundesheer an, um das Spielfeld für Sturms Europa-League-Hit Donnerstagabend gegen den AS Monaco (geplant um 18.45 Uhr) schneefrei zu schaufeln. Eine endgültige Entscheidung, ob Sturm spielen kann, fällt der Schiedsrichter im Laufe des Tages.