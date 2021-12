ÖSV-Aufgebot für Hochfilzen-Bewerbe unverändert

Das ÖSV-Aufgebot für die Biathlon-Heimbewerbe in Hochfilzen bleibt gleich wie beim Weltcup-Auftakt in Östersund. Auch der in Schweden schwer gestürzte und deshalb am Wochenende ausgefallene Julian Eberhard wurde am Dienstag nominiert. Angeführt wird das Team von Weltcup-Spitzenreiterin Lisa Hauser und Simon Eder. Letzterer hatte im letzten Östersund-Rennen mit Platz sechs den ersten Saison-Spitzenplatz der österreichischen Männer geschafft.