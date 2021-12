Mühsames Nachlaufen wegen Fehler in Impfzentrum

Schon öfter berichtete die „Krone“ von Lesern, die sich über Abläufe in Impfzentren ärgerten. Erneut hat sich nun ein Tiroler gemeldet, der in Wörgl seine Stiche erhalten hat. Durch einen Eintragungsfehler in der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA hat er jetzt Probleme, seinen Grünen Pass zu erhalten. Der zuständige Wörgler Impfkoordinator versichert: „Das ist ein ganz seltener Fall.“