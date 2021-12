Scharfe Würze mit 140-jähriger Tradition

„Mit Paprika hat alles begonnen. Und zwar vor 140 Jahren im ungarischen Szeged“, schildert der jetzige Firmenchef, der Gewürzkaiser Erwin Kotányi aus Wolkersdorf. Für das Firmenjubiläum des kleinen feinen Imperiums an Süßem und Scharfem, an Alpenaromatischem und Indisch-Exotischem hat der begeisterte Hobbykoch tief in die Geschichte des Unternehmens geblickt. Er ist dabei auf seinen Urahn Janos Kotányi gestoßen, den es auf der Suche nach Gewürzen in die weite Welt verschlug. Seine feinen Prisen an Paprika und mehr ließen ihn alsbald zum k. u. k. Hoflieferanten aufsteigen, und bald schon gab es einen Firmensitz im Nobelort Döbling.