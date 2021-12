Gottschalk war beim Friseur: Goldene Locken adé

„Wetten, dass..?“-Revival war riesiger Quotenerfolg

Das „Wetten, dass..?“-Revival am 6. November, mit dem das 40. Jubiläum der Show gefeiert wurde, war ein riesiger Quotenerfolg. In Deutschland schauten fast 14 Millionen zu, in Österreich lockte der Showmaster bis zu 1 Million vor das TV-Gerät.