„Wetten, dass..?“ Comeback: Top oder Flop?

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat am Samstagabend noch einmal „Wetten, dass...?“ wiederbelebt und kann sich freuen. Das „Wetten, dass..?“-Revival, mit dem das 40. Jubiläum der Show gefeiert wurde, war ein riesiger Quotenerfolg. „Die Sendung ist von einer gewissen Grundfröhlichkeit“, sagte er. Im deutschen ZDF folgten der Sendung 13,8 Millionen Zuschauer. Die Retroausgabe hatte damit deutlich mehr Zuschauer als die letzte „Wetten, dass..?“-Sendung am 13. Dezember 2014 - damals verfolgten 9,27 Millionen Fans die von Markus Lanz moderierte Show. Obwohl eine Fortsetzung ursprünglich nicht geplant war, „werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken“, so der ZDF-Programmchef Himmler. Nun wollen wir Ihre Meinung dazu! Befürworten Sie eine Fortsetzung der Kultshow oder wurde schon genug gewettet? Wir freuen uns auf Ihre Begründung!