Wer gewinnt wie? Die Szenarien zum WM-Titel

Erstmals seit 2016 wird die Formel-1-WM erst im letzten Saisonrennen entschieden. Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) und Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) gehen mit 369,5:369,5 punktegleich ins Finale am Sonntag in Abu Dhabi. Wegen der größeren Anzahl an Saisonsiegen - neun gegenüber acht von Hamilton - hat Verstappen vor dem Showdown allerdings noch einen kleinen Vorteil.