Grantiger Verstappen: „Das ist nicht Formel 1“

Max Verstappen ließ unmittelbar nach dem Zieldurchlauf seinen Gedanken freien Lauf. Was gerade beim Großen Preis von Saudi Arabien passiert war, „ist nicht Formel 1“, erklärte er via Funk. So hatte er eben erfahren, dass er von den Fans zum „Driver of the day“ gewählt wurde. „Zum Glück die Fans haben ein klares Verständnis von Racing“, replizierte der Holländer.