Hamilton rammt Verstappen! Toto Wolff rastet aus

In Runde 37 ist Lewis Hamilton drauf und dran an seinem Rivalen Max Verstappen vorbeizuziehen, doch der Niederländer nimmt eine Abkürzung, da er die Führung um jeden Preis behalten will. Sofort wird klar, dass der Red-Bull-Pilot regelwidrig gehandelt hat und eine Strafe droht. Deshalb bekommt Verstappen über den Boxenfunk die Anordnung Hamilton vorbeizulasssen, um der Strafe zu entgehen. Schlussendlich erhält er für sein Vergehen eine 5-Sekunden-Strafe.