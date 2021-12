„Was Verstappen macht, ist der F1 nicht würdig“

Selten wurde so klar Stellung bezogen, wie in der Kolumne der Schweizer Tageszeitung „Tages Anzeiger“. Das Blatt aus Zürich sah das Wahnsinnsrennen von Jeddah nur durch Lewis Hamilton von einer Eskalation gerettet und attestierte dem Niederländer den Stil eines 17-jährigen Formel-1-Rookie. Und die Schweizer sprachen das aus, was sonst niemand außer ihnen: „Das, was Verstappen macht, ist der Formel 1 nicht würdig.“