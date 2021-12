Max versteht Crash nicht - Lewis auch nicht

„Ich weiß nicht, was passiert ist“, gab sich Max Verstappen wie in Trance beim Sieger-Interview auf „ServusTV“, angesprochen auf den Vorfall. Der Holländer wollte Lewis Hamilton an einer Geraden in Runde 37 vorbeilassen, weil er einer Strafe entkommen wollte. Diese hätte er aufgrund eines Abkürzungsmanövers nach dem zweiten Re-Start aufgebrummt bekommen.