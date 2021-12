Marko: „Vielleicht wird Ergebnis noch revidiert“

Wolff entspannt

Mercedes-Boss Toto Wolff gab sich bei ServusTV weit defensiver und diplomatischer. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Vielleicht war‘s ein internes Kommunikationsproblem. Wir werden‘s analysieren. Das liegt aber alles bei den Stewarts.“ Dass Red Bull überlegt, in Berufung zu gehen, nahm Wolff ebenso gelassen hin. Man müsse schließlich alles versuchen in der heißen Phase der WM.