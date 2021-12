Max schimpft über Lewis: „Das ist verboten!“

„Das ist verboten“, schimpfte Max Verstappen via Boxenfunk. Gemeint war Lewis Hamilton. Der hatte beim Grand Prix von Saudi Arabien am Sonntag während einer Safety-Car-Phase nach Verstappens Geschmack zu viel Abstand auf ihn, den führenden Verstappen, gelassen - mehr als zehn Autolängen. Das wäre in der Tat strafbar.