„Mehr Grün für den künftigen Festspielbezirk“

„Jetzt ist das richtige Timing. Grün ist die Farbe unserer Zeit“, adressiert Ismail Uygur eine Botschaft an den Beirat: „Die Salzburger wollen keinen toten Beton-Dschungel mehr, sondern ein modernes, lebendiges Kulturzentrum“. Kürzlich hat er im Gemeinderat einen Antrag eingebracht: Die zuständige Stadträtin soll prüfen, ob am Max-Reinhardt-Platz Bäume gepflanzt und in der Hofstallgasse eine Allee eingerichtet werden kann. „Damit das aus alten Zeiten bekannte wohlbefindliche Natur- und Harmoniegefühl in der Altstadt wieder auflebt.“ Dazu präsentierte Uygur der „Krone“ eine Visualisierung seiner Idee – siehe oben. Und Uygur fordert aufgrund der Projekt-Dimensionen auch mehr Bürgerbeteiligung: „Es wäre super, die Bürger mitentscheiden zu lassen.“