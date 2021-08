So grün könnte die Salzburger Altstadt sein!

Was alles möglich wäre, wenn der politische Wille da wäre, zeigt Stadt-Gemeinderat Ismail Uygur von den Neos: Der Residenzplatz als lebendige Grün-Oase anstelle des zurzeit bestehenden tristen Schotter-Grau. „So günstig wie die Fliesen der Bau-Stadträtin wäre eine solche Begrünung nicht, aber eine Weltstadt wie Salzburg muss und kann sich so etwas leisten. Es geht nur um den Willen.“ Der Jung-Politiker will mit der eindrucksvollen Visualisierung seine Forderung nach mehr Grün in der Altstadt unterstreichen: „Die Stadt soll endlich Pilotprojekte angehen, bei denen es um die Schaffung von lebendigen Wohlfühloasen geht.“