Nach Gemeinderatssitzung: Das wird in Lienz teurer

Wer ab kommender Saison die Ausstellung in Schloss Bruck genießen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Auch Friedhofs- und Wassergebühren werden in der Sonnenstadt angehoben. Eine gänzliche Kostendeckung für alle Bereiche für die Stadtgemeinde sei aber „nicht realistisch“, sagt Ortschefin Elisabeth Blanik.