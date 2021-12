Real gewinnt 8. Spiel in Folge, Barcelona patzt

Vinicius Junior brachte die Madrilenen in der 47. Minute nach einem Doppelpass mit Luka Jovic in Führung, Jovic selbst besorgte dann zehn Minuten später das 2:0. Der Serbe war schon in der 17. Minute für Karim Benzema in Spiel gekommen, der Topstürmer verließ den Platz in San Sebastian mit Verdacht auf eine Verletzung. David Alaba zeigte bei Real in der Innenverteidigung eine souveräne Vorstellung und spielte gegen den Europa-League-Gegner von Sturm Graz durch.