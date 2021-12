Verletzt: Tourengeher von Lawine mitgerissen

Eine fünfköpfige Gruppe von Skitourengehern hatte den Samstag für ihr Hobby genutzt und war am Vormittag vom Triebental in Richtung Sonntagskogel in den Seckauer Tauern aufgestiegen. Dann änderten sich aber die Wetterverhältnisse, daher drehten ein 29-Jähriger und eine 27-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wieder um.