Schön langsam wachsen diese beiden zusammen

Auch Sohn Daniel feiert mit

Das ist sie bis heute geblieben, und sie tut es auf eine absolut unnachahmliche Art und Weise. Denn mit Kritik am Göttergatten hält sie nie hinterm Berg. Dass das oftmals in eine Art „Häkel“ umschlägt, ist bei den Serafins Programm. „Aber wie heißt es denn so schön: ,Was sich liebt, das neckt sich‘“, werfen sie ein. Klar, es gab Höhen und Tiefen, aber in welcher Ehe, oder Beziehung gibt es die nicht? „Bei uns war es aber auch so, dass wir nie auseinander waren. Im Gegenteil, wir sind immer näher aneinander gerückt“, sagt er und bekommt dabei geradezu Herzerln in den Augen ...