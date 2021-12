Warriors und Curry beenden Siegeszug der Suns

Die Golden State Warriors haben am Freitag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die 18 Spiele währende Siegesserie der Phoenix Suns beendet. Mit dem 118:96-Erfolg angeführt von Stephen Curry in San Francisco holten sich die Kalifornier auch die Führung in der Western Conference zurück. Für die Warriors war es der elfte Sieg en suite auf eigenem Parkett.