Das türkise System ist passé

Just am Tag, an dem das türkise Kartenhaus immer mehr in sich zusammengebrochen ist, wurde „Schattenkanzler“ zum Wort des Jahres 2021 gekürt. Ein ironischer Ausdruck mit der Unterstellung, dass Kurz auch nach seinem Rücktritt als Regierungschef die Politik der Kanzlerpartei bestimmt habe. Spätestens jetzt ist klar, dass dem tatsächlich so war. Alexander Schallenberg stellte sein Amt zur Verfügung und bleibt als Schatten von Kurz in Erinnerung. Auch Gernot Blümel warf das Handtuch, statt aus diesem Schatten hervorzutreten.