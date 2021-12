Kaulitz: Das nervt ihn an seinem Leben mit Klum

Tokio Hotel melden sich mit Single zurück

Die Kaulitz-Brüder, Musiker der Band Tokio Hotel, meldeten sich Ende Oktober mit der neuen Single „Here Comes The Night“ zurück. Das sei „ein Song über die Nacht - und die Hassliebe zu ihr“, hieß es in der Ankündigung von Sony Music dazu. Im nächsten Jahr soll es ein neues Album von Tokio Hotel geben. Die Band kommt ursprünglich aus Magdeburg und wurde 2005 mit „Durch den Monsun“ bekannt.