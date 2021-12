Briten lachen über Glatzen-Fichte in London

Wien ist nicht die einzige Metropole, in der Zustand des Christbaums der Stadt heftig diskutiert wird. Ähnlich wie die rot-weiß-rote Glatzen-Fichte vor dem Rathaus wird auch der kürzlich aufgestellte Baum am Trafalgar Square in London von Kritikern enttäuscht kommentiert. Die 24 Meter hohe Fichte sehe „verkatert“ oder „halbtot“ aus, lautet das Urteil in sozialen Medien. „Wenn 2021 ein Weihnachtsbaum wäre“, befindet ein User auf Twitter.