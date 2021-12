Marco Pogo will bei Bundespräsidentenwahl antreten

Wäre Pogo - übrigens auch Mediziner - er impfte vor einem Konzert bereits Fans - für einen Tag lang Kulturminister in Österreich, würde er sich mit allen Kulturschaffenden an einen Tisch setzen und in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, „was es kulturell alles gibt“. „Ich würde ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen worden sind, denn Kultur beschränkt sich nicht nur auf die Salzburger Festspiele“, betonte er. „Vor allem würde ich die Clubszene mit gezielten Fördermaßnahmen retten, damit es auch noch in zehn Jahren ein Conrad Sohm oder einen Spielboden gibt. Ein Runder Tisch mit Bier dazu wäre wohl gut“, so sein Vorschlag.