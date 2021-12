Thermen drängen auf eine Öffnung ab 13. Dezember

„Wir haben in den letzten zwei Jahren so viel renoviert, dass es nichts mehr zu renovieren gibt“, meint Cerutti. Selbst wenn man mit 13. Dezember wieder aufsperren dürfte, rechnet er mit Einbußen durch 2 G, weil die Gäste in Lutzmannsburg vor allem junge Familien sind. „Uns wurde von heute auf morgen der Boden unter den Füßen weggezogen“, kommentiert AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching den neuerlichen Lockdown. In der kurzen Zeit, in der man offen halten durfte, sei das Geschäft sehr gut gelaufen, bevor man in der „Zielgeraden“ wieder habe schließen müssen.