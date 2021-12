Uneinigkeit um Fotovoltaikstrategien

Kompromisse und Doppelnutzung für die Zukunft

Für Energie Burgenland ist die Antwort eindeutig - in Zukunft kann es nur eine Kombination aller Optionen geben, so Unternehmenssprecher Jürgen Schwarz. Selbst eine Nutzung aller verfügbaren Dächer würde den Energiebedarf von 2000 Megawatt nur um ein Viertel decken. Wenn also das Ziel „Klimaneutralität“ im Burgenland, aber auch in der gesamten Republik wirklich bis 2030 umgesetzt werden soll, müssen alle Seiten Zugeständnisse machen. Doppelnutzungskonzepte sind dabei unbedingt erforderlich.