Sabine und Dani hoffen auf mehr Mobilität

Auf rollstuhlgerechtes Auto angewiesen

Sabine liebt es, in der Natur zu sein und Spazierfahrten mit ihrem Rollstuhl zu unternehmen. Sie schaut dann auch gern dem Treiben in ihrer Heimatgemeinde zu. An Sonntagen besucht sie mit Vorliebe auch Gottesdienste in der Kirche. Da sie einen Multifunktionsrollstuhl hat, den man nicht einfach zusammenlegen und in irgendeinem Auto transportieren kann, ist sie immer auf ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug angewiesen. Ihr derzeit größter Wunsch wäre daher eine Rollstuhl-Schiebehilfe.