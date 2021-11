Schweiz verbessert Situation für Pflegepersonal

Erst vor wenigen Wochen hat das Pflegepersonal in einer österreichweiten Protestkundgebung seinem Unmut über die Arbeitsbedingungen Ausdruck verliehen. Und nachdem die Politik - auch in Vorarlberg - nicht reagiert hat, wird bereits an weitere, diesmal aber größer angelegte Aktionen gedacht. Die Kritikpunkte sind seit Jahren dieselben: Es braucht mehr Personal - und mehr Gehalt.