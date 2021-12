Spitalsmitarbeiterin ignorierte Corona-Quarantäne

Mitarbeiterin nach Verstoß entlassen

Spitalsinternen Gerüchten zufolge spazierte sie ebenso bei der Corona-Großdemonstration in Wien mit. Das Problem bei der Sache: Sie wurde am besagten Samstag definitiv in Wien gesehen, hätte aber eigentlich als Kontaktperson K1 in Quarantäne sein müssen. „Immer dann, wenn die Leitung eines Standortes davon in Kenntnis gesetzt wird, wird ein klärendes Gespräch mit den jeweiligen Mitarbeitern gesucht. Der Sachverhalt wird stets genau geprüft, bevor dienstrechtliche Maßnahmen in Erwägung gezogen werden“, heißt es dazu allgemein in einer Stellungnahme von der Landesgesundheitsagentur.