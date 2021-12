Schutz für Reise durch Gluthitze und eisige Kälte

Kurz nach Mitternacht werden morgen viele Augen in Berndorf im Bezirk Baden zwar nicht in den dunklen Himmel, aber auf hellerleuchtete Bildschirme gerichtet sein. Denn im Werk des Weltraumunternehmens RUAG wird der Start der Sojus-Rakete in Französisch-Guyana sicherlich interessiert mitverfolgt. Zwei neue Satelliten werden damit ins All gebracht, die Teil des „Galileo“-Projekts, das auch „Europäisches GPS“ genannt wird, sind.