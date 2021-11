Prozess: Sperrte 44-Jähriger seine Freundin ein?

Von der Bulgarin konnte sich das Gericht aber leider keinen Eindruck verschaffen: Die Frau ist nicht auffindbar. Für den Verteidiger ist klar: Die Frau soll sich das alles nur ausgedacht haben. „Auf eine niederschriftliche, in sich widersprüchliche Aussage einen Schuldspruch zu stützen, kommt bei uns nicht infrage“, so die Richterin. Auf den Sex-Videos seien zudem keine Gewalt und kein Zwang erkennbar. Deshalb - wie so oft in solchen Verfahren: Freispruch.