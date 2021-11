Nemecz-Heimreise aus Südafrika wurde zur Odyssee

Profigolfer Lukas Nemecz hat nach dem Abbruch des ersten Turniers der DP World Tour (bisher European Tour) in Johannesburg wegen der Coronavirus-Variante Omikron eine Heimreise mit Hindernissen absolvieren müssen. Der Tour-Charterflug nach Dubai kam nicht zustande und auch ein Flug nach Zürich scheiterte am Einreiseverbot aus dem Risikogebiet für Ausländer. Nach einer Nacht in einem Flughafenhotel klappte es am Montag mit einem Flug über Addis Abeba nach Frankfurt.