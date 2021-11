Kärntner sehen die Zukunft trotzdem zuversichtlich

In allen Bundesländern sinkt der Optimismus, außer in Kärnten und Wien. Im Vergleich zu 2018 legte Kärnten trotz Corona-Pandemie um zwei Prozent zu und liegt mit 80 Prozent an der Spitze. Hingegen sieht die Bevölkerung in den westlichen Bundesländern die Zukunft zunehmend pessimistischer - in Vorarlberg sank der Optimismus um 17 Prozent! „Das hat sicherlich damit zu tun, dass diese Bundesländer sehr stark vom Tourismus abhängig sind, der während Corona besonders leidet“, erklärt Margret Tschuschnig, Vorsitzende des Landesverbandes für Psychotherapie.