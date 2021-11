Kärnten: Höchste Inzidenz in ganz Österreich

Hohe Zahlen in Kärnten

Abwasserproben haben ergeben, dass die Virenmenge in Klagenfurt, Villach und im Unteren Drautal auf hohem Niveau stabil sei. In Hermagor, St. Veit an der Glan, Spittal an der Drau, Feldkirchen und im Lavanttal steigen die Infektionen allerdings. Eine Verlängerung des Lockdowns in Kärnten wird derzeit noch nicht diskutiert. Kurath schließt diesen aber auch nicht aus: „Es wäre unseriös, Maßnahmen auszuschließen.“