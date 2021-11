Abwasser-Analysen: Corona-Inzidenz könnte steigen

Verdoppelung der Inzidenzen möglich

Aber der Reihe nach: In den Bezirken St. Veit an der Glan und Feldkirchen dürfte es zu einer Verdoppelung der an sich bereits hohen Inzidenzen kommen, auch in den Kläranlagen in St. Andrä im Lavanttal, Kohldorf-Völkermarkt, Wörthersee-West, Spittal-Millstätter See und Feldkirchen geht der Trend steil nach oben. Stabil sind nur die Viruskonzentrationen in den Abwässern von Klagenfurt, Villach und dem Unteren Drautal.