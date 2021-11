Liverpool-Besitzer wollen auch NHL-Team übernehmen

Die Fenway Sports Group mit Sitz in Boston ist seit 2010 auch Eigentümer des FC Liverpool und dessen Stadion Anfield. Zudem besitzt das Unternehmen seit seiner Gründung 2001 das Baseballteam der Boston Red Sox und deren Heimstadion Fenway Park. Außerdem gehören der FSG 80 Prozent des Sportsenders New England Sports Network. Zum Eigentümer-Konsortium gehören neben Basketball-Star LeBron James und seinem Partner auch das Medienunternehmen The New York Times Company, die neben der „New York Times“ auch die Zeitung „The Boston Globe“ verlegt.