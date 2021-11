Petition gegen rückwirkende Bitcoin-Besteuerung

In der Begründung führen sie laut „Standard“ an, dass der zurückliegende Stichtag „aus heiterem Himmel“ gekommen sei und daher das Steuerrecht „unvorhersehbar und nicht fairer“ mache, was dem eigentlich formulierten Anspruch der Regierung widerspreche. Nicht nur werde Langzeitanlegern das Vertrauen auf die steuerfreie Haltefrist nach einem Jahr genommen. Der mitten in einem Jahr gesetzte Stichtag führe auch dazu, dass für ein Kalenderjahr unterschiedliche Rechtslagen anzuwenden seien, womit das Steuerrecht schwieriger werde, was einen erheblichen Mehraufwand für Betroffene und Behörden nach sich ziehe.