Spendenaktion ein voller Erfolg

„Wir freuen uns, dass die Salzburger Bevölkerung hier so zusammenhält und hilft“, sagt Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg. 21 Freiwillige engagierten sich in der Verteilung der Bedarfslisten, sowie der logistischen Organisation der Spenden. Vor dem Ausgang der Spar-Filiale im Europark interagierten sie im Akkord mit den vielen Kunden, die Spendenbereitschaft zeigten. Zugute kommen wird das beachtliche Volumen an gesammelten Spenden in Salzburg lebenden Menschen in Not.