Viel Neuschnee: Die „Pflug-Saison“ ist eröffnet

Der Winter ist da! Am Wochenende fiel das erste Mal in weiten Teilen der Steiermark Schnee - in Seckau sogar 30 Zentimeter, auch Graz präsentierte sich winterlich. Viel Schnee blieb da auch auf den steirischen Straßen liegen - der erste Härtetest für die weiß-grünen Winterdienste. Ab Donnerstag ist wieder Neuschnee in Sicht.