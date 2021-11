„Hawkeye“: Zwei Superhelden treffen ins Schwarze

Da rennt der Schmäh

Tatsächlich scheint sich „Hawkeye“ nicht so ernst zu nehmen wie etwa „The Falcon and The Winter Soldier“ früher in diesem Jahr. Stattdessen rennt der Schmäh, beschweren sich etwa raue Gangster über die Gentrifizierung in New York, die ihnen ihre Hauptquartiere in verlassenen Industriebrachen abspenstig macht. Auch die beiden Hauptfiguren haben sich gegenseitig ständig auf der Schaufel. Es wird aber nie flach, und auch die Action kommt nicht zu kurz.