Welpen bei bitterer Kälte an Straße ausgesetzt

Wie kann man derart herzlos sein? Bei bitterer Kälte hat ein bis dato Unbekannter in der Nacht auf Freitag in Wien drei Hundewelpen in einer Tasche am Straßenrand ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Ein Passant bemerkte die Winzlinge und alarmierte die Tierrettung. Sie entgingen damit dem Kältetod.