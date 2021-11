Vermisstes Mädchen (14) wurde wieder gefunden

Seit Mittwoch agbängig

Die Mutter der 14-Jährigen startete in den Sozialen Medien einen verzweifelten Aufruf. Verwandte und Freunde von Sophia waren in Sorge - die 14-Jährige war am Mittwoch plötzlich verschwunden. Doch am Freitagabend gab es Entwarnung, wie ein Familienmitglied mitteilte. Die Schülerin wurde wieder gefunden und ist wohlauf.