Impfung mit dem Segen von oben

Erst vor Kurzem sorgte „Herrschaftszeiten“-Moderator Johann Spiegelfeld hier für ein Raunen, als er einem Mann durch Reanimation das Leben rettete. Der AUA-Pilot ist nämlich ebenso Rettungssanitäter, erfüllt diesen Job an der Gesellschaft mit Leib und Seele. Auch in der Impfstraße im Wiener Stephansdom. „Ich mache das einmal die Woche und die Resonanz der Menschen auf dieses Angebot ist sehr gut“, so der stets bescheidene ORF-Star zur „Krone“ und ins „Seitenblicke“-Mikrofon.