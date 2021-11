Müssen vom Infektionsherd zum Impfchampion werden!

„Impfrate und Todesfälle hängen zusammen“

„Ganz Europa kämpft mit der vierten Welle“, verwies Edtstadler auf die aktuelle Corona-Lage. Neben Österreich befinde auch die Slowakei im Lockdown, in Deutschland hätten sich die Neuinfektionen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Bulgarien, Rumänien und Lettland hätten extrem hohe Todesraten zu betrauern und die Daten der WHO zeigten, dass Impfrate und Todesfälle ganz deutlich zusammenhängen. „Österreich ist in Europa mit einer Impfpflicht vorangegangen, die nun auch in anderen Mitgliedsstaaten, unter anderem in Deutschland, intensiv diskutiert wird“, so Edtstadler.