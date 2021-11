„Wird alles übertreffen, was wir bisher hatten“

„Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend“, soll Deutschlands geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel in einer internen Besprechung zur eskalierenden Corona-Situation in Deutschland erklärt haben. Aus der aktuellen Debatte über eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht will sich die scheidende deutsche Bundesregierung jedoch heraushalten. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wollte eine solche jedenfalls „auf keinen Fall ausschließen“.