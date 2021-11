WHO: 500.000 in Europa durch Impfung gerettet

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass Corona-Impfungen allein in Europa mindestens einer halben Million Menschen das Leben gerettet haben. Das in Kopenhagen ansässige Europa-Büro der WHO veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, wonach allein in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen in rund 30 europäischen Ländern seit Beginn der Impfkampagne insgesamt 470.000 Menschenleben gerettet wurden.