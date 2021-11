Schnee- und Eiswarnung: Der Winter hält Einzug

Schneefall in der Bundeshauptstadt kann besonders für die Autofahrer schnell zum Spießrutenlauf werden, die MA 48 hat daher bereits Anfang November ihre Einsatzfähigkeit in Sachen Winterdienst geprüft. „Bis zu 1400 bestens geschulte MitarbeiterInnen sowie insgesamt 301 (eigene und private) Räum- und Streufahrzeuge stehen zur Verfügung. Bei einem Anfang November erfolgreich durchgeführten Probealarm konnte die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge festgestellt werden“, berichten die 48er via Aussendung.