Immer weniger holen sich in OÖ den ersten Stich

Ein Blick auf die Impfzahlen in den einzelnen Bezirken und Gemeinden verrät: Vor allem im Innviertel braucht es wohl noch ganz viel Überzeugungsarbeit. In der Gemeinde Auerbach etwa sind weiterhin nur 40,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Höhnhart 43 Prozent und in Feldkirchen bei Mattighofen 44 Prozent. Im Bezirk Braunau liegt die Quote bei 55 Prozent. Ganz vorne ist man dafür bei der Spitalsbettenbelegung – schon am Samstag wurde die „systemkritische Auslastungsgrenze“ von 33 Prozent der Gesamtkapazitäten an Intensivbetten für Corona-Patienten überschritten. Im Krankenhaus in Braunau gab’s an nur zwei Tagen sechs Corona-Tote.