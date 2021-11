Andreas Gabalier: „Bin dem Lockdown entflohen“

„Ich bin selber geimpft“

Was hält Andreas Gabalier von der verpflichtenden Corona-Impfung, die im Februar 2022 in Österreich in Kraft treten soll, wollte die „Bild“-Zeitung deshalb auch vom Volks-Rock‘n‘Roller im Video-Interview wissen. Aus der Diskussion um die Impfpflicht wolle er sich lieber heraushalten, zeigte sich der Steirer vorerst zögerlich. „Bei mir ist es immer so, wisst ihr, egal was ich sage, das ist ganz großer Zündstoff und ... Aber ich bin selber geimpft“, so Gabalier.